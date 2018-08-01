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    В Нахчыване приступят к производству машин скорой помощи

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С августа на Нахчыванском автомобильном заводе приступят к производству машин скорой медицинской помощи. 

    Как сообщает Report, на данный момент на предприятии производятся новые модели автомобилей премиум-класса. 

    Завод выпускает автомобили модели "NAZ-Lifan-330". Что касается завоевавших симпатию покупателей и считающихся внедорожниками автомобилей модели X60, они собираются в новом более современном дизайне.  

    В новые модели производимых на заводе автомобилей премиум-класса внесены некоторые изменения. Так, в отличие от предыдущих моделей, данные автомобили оснащены как автоматической, так и механической коробкой передач, что предоставляет клиентам широкий выбор. 

    В ближайшие дни на заводе также предусматривается производство новой 650-й модели "Lifan", что приведет к новым изменениям качества в автомобильной промышленности.

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