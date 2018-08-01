В Нахчыване приступят к производству машин скорой помощи

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С августа на Нахчыванском автомобильном заводе приступят к производству машин скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, на данный момент на предприятии производятся новые модели автомобилей премиум-класса.

Завод выпускает автомобили модели "NAZ-Lifan-330". Что касается завоевавших симпатию покупателей и считающихся внедорожниками автомобилей модели X60, они собираются в новом более современном дизайне.

В новые модели производимых на заводе автомобилей премиум-класса внесены некоторые изменения. Так, в отличие от предыдущих моделей, данные автомобили оснащены как автоматической, так и механической коробкой передач, что предоставляет клиентам широкий выбор.

В ближайшие дни на заводе также предусматривается производство новой 650-й модели "Lifan", что приведет к новым изменениям качества в автомобильной промышленности.