В Нахчыване приостановлена работа цеха по переработке молока

Агентство продовольственной безопасности Нахчывана выявило ряд нарушений в работе цеха по переработке молока в селе Сираб Бабекского района.

Агентство продовольственной безопасности Нахчывана выявило ряд нарушений в работе цеха по переработке молока в селе Сираб Бабекского района.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, деятельность предприятия временно приостановлена до устранения недостатков.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не соответствует требованиям действующих технических нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности. В частности, в цехе не соблюдались правила гигиены, работники не проходили периодический медосмотр. Кроме того, на объекте не проводились работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, на некоторых оборудованиях образовалась ржавчина.

Также выявлено нарушение прав потребителей. На этикетках производимого на предприятии под торговой маркой "Теймуроглулары" творога срок хранения указан 10 дней, однако производитель дополнительно обозначил срок годности 30 дней.