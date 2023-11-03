В Нахчыване началась массовая диспансеризация детей

В средних и дошкольных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики в рамках “Месяца прав человека” началась массовая диспансеризация детей.

В средних и дошкольных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики в рамках “Месяца прав человека” началась массовая диспансеризация детей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, обследование, проведенное 8 бригадами врачей различной квалификации, было проведено в полной средней школе № 3 города Нахчывана.

Также с сегодняшнего дня в школах начаты профилактические флюорографические обследования.

Отметим, что мероприятие продлится месяц. Им воспользуются более 15 тысяч учащихся в 21 школе города Нахчывана.