В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР приступило к передаче профильным медицинским учреждениям лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов на гемодиализе.

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР приступило к передаче профильным медицинским учреждениям лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов на гемодиализе.

Об этом местному бюро Report сообщили в ведомстве.

Поставленные лекарственные препараты будут направлены в нуждающиеся отделения и обеспечат непрерывное продолжение процесса лечения.

Отметим, что в настоящее время гемодиализ проводится в различных медицинских учреждениях автономной республики.

Новый Центр гемодиализа, построенный с целью повышения качества этой услуги, полностью укомплектован необходимым техническим оборудованием, включая аппараты для диализа, систему очистки воды, начнет функционировать в ближайшее время.