В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР приступило к передаче профильным медицинским учреждениям лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов на гемодиализе.
Об этом местному бюро
Поставленные лекарственные препараты будут направлены в нуждающиеся отделения и обеспечат непрерывное продолжение процесса лечения.
Отметим, что в настоящее время гемодиализ проводится в различных медицинских учреждениях автономной республики.
Новый Центр гемодиализа, построенный с целью повышения качества этой услуги, полностью укомплектован необходимым техническим оборудованием, включая аппараты для диализа, систему очистки воды, начнет функционировать в ближайшее время.