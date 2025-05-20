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В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа

В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа Министерство здравоохранения Нахчыванской АР приступило к передаче профильным медицинским учреждениям лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов на гемодиализе.
Здоровье
20 мая 2025 г. 22:39
В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР приступило к передаче профильным медицинским учреждениям лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов на гемодиализе.

Об этом местному бюро Report сообщили в ведомстве.

Поставленные лекарственные препараты будут направлены в нуждающиеся отделения и обеспечат непрерывное продолжение процесса лечения.

Отметим, что в настоящее время гемодиализ проводится в различных медицинских учреждениях автономной республики.

Новый Центр гемодиализа, построенный с целью повышения качества этой услуги, полностью укомплектован необходимым техническим оборудованием, включая аппараты для диализа, систему очистки воды, начнет функционировать в ближайшее время.

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