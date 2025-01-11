В Нахчыван доставят 52 новые машины скорой помощи

В первой половине 2025 года Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) получит 52 новых автомобиля скорой помощи.
Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр здравоохранения НАР Самиг Садыхов.
По его словам, в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы были предприняты важные шаги по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, включая создание новых бригад скорой помощи.
Садыхов сказал, что автомобили были закуплены в ходе тендера, а их поставка запланирована на первую половину 2025 года, что позволит сделать работу скорой помощи более оперативной и эффективной.