В Нахчыван доставят 52 новые машины скорой помощи

В первой половине 2025 года Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) получит 52 новых автомобиля скорой помощи.

В первой половине 2025 года Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) получит 52 новых автомобиля скорой помощи.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр здравоохранения НАР Самиг Садыхов.

По его словам, в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы были предприняты важные шаги по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, включая создание новых бригад скорой помощи.

Садыхов сказал, что автомобили были закуплены в ходе тендера, а их поставка запланирована на первую половину 2025 года, что позволит сделать работу скорой помощи более оперативной и эффективной.