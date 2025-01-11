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В Нахчыван доставят 52 новые машины скорой помощи

В Нахчыван доставят 52 новые машины скорой помощи В первой половине 2025 года Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) получит 52 новых автомобиля скорой помощи.
Здоровье
11 января 2025 г. 17:57
В Нахчыван доставят 52 новые машины скорой помощи

В первой половине 2025 года Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) получит 52 новых автомобиля скорой помощи.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр здравоохранения НАР Самиг Садыхов.

По его словам, в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы были предприняты важные шаги по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, включая создание новых бригад скорой помощи.

Садыхов сказал, что автомобили были закуплены в ходе тендера, а их поставка запланирована на первую половину 2025 года, что позволит сделать работу скорой помощи более оперативной и эффективной.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyinə 52 yeni təcili yardım maşını təhvil veriləcək

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