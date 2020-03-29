В Нахчыване не отмечено случаев заражения коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

В Нахчыванской Автономной Республике не отмечено случаев заражения коронавирусом.

Об этом Report заявил министр здравоохранения Нахчыванской АР Ниязи Новрузов.

По его словам, из-за закрытия въезда и выезда, какой-либо опасности нет: "В хозяйственных магазинах, игральных залах, стоматологических кабинетах и наиболее часто используемых населением местах проводятся дезинфекционные работы. Для проведения обследований и проверок в Нахчыване установлены современнейшие лаборатории, где можно поставить точный диагноз лицам с подозрением на инфекцию".

"У входа в магазины дезинфицируются руки посетителей. Уже несколько дней в Нахчыване приступили к деятельности онлайн-маркеты, доставляющие клиентам все заказанные продукты и необходимые товары. Дезинфекционные работы и профилактические мероприятия периодически продолжаются. Въезд в Автономную Республику из-за рубежа приостановлен. Пожилым и лицам, нуждающимся в уходе, на дому оказывается социальная помощь. Больницы Нахчывана также обладают всеми необходимыми возможностями", - добавил министр.