Разрабатывается единая законодательная база в сфере здравоохранения для стран СНГ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан много лет ведут подготовку к формированию законодательной базы в сфере здравоохранения, которая сейчас разрабатывается для всего СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Отметим, что на данный момент в межпарламентской ассамблее СНГ идет подготовка специальных модельных законов для всех государств Содружества в сфере здравоохранения.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев полагает, что сотрудничество между странами в сфере здравоохранения способствует развитию единых стандартов системы медпомощи на территории СНГ.

"Чтобы инициатива межпарламентской ассамблеи Содружества заработала, недостаточно одних документов. Нужен единый образовательный подход, подготовка кадров и инфраструктуры", - отметил депутат.

В свою очередь заслуженный врач России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова подчеркнула, что разработка единых законов для стран СНГ поможет людям при поездках в страны Содружества получать адекватную помощь.