 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Разрабатывается единая законодательная база в сфере здравоохранения для стран СНГ

    Савельев: Россия и Азербайджан много лет ведут подготовку к формированию законодательной базы в сфере здравоохранения

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан много лет ведут подготовку к формированию законодательной базы в сфере здравоохранения, которая сейчас разрабатывается для всего СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

    Отметим, что на данный момент в межпарламентской ассамблее СНГ идет подготовка специальных модельных законов для всех государств Содружества в сфере здравоохранения.

    Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев полагает, что сотрудничество между странами в сфере здравоохранения способствует развитию единых стандартов системы медпомощи на территории СНГ.

    "Чтобы инициатива межпарламентской ассамблеи Содружества заработала, недостаточно одних документов. Нужен единый образовательный подход, подготовка кадров и инфраструктуры", - отметил депутат.

    В свою очередь заслуженный врач России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова подчеркнула, что разработка единых законов для стран СНГ поможет людям при поездках в страны Содружества получать адекватную помощь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi