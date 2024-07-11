В Москве состоялась встреча председателя АПБА с руководителем "Россельхознадзора"

В Москве прошла встреча между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ("Россельхознадзор") Сергеем Данквертом.

В Москве прошла встреча между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ("Россельхознадзор") Сергеем Данквертом.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и животных, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, ветеринарного и фитосанитарного контроля, борьбе с трансграничными болезнями животных.

Особое внимание было уделено расширению экспорта продуктов высокого риска, производимых в Нахчыванской Автономной Республике, и развитию пищевой промышленности.

Также обсуждалось сотрудничество Института пищевой безопасности Азербайджана с российскими научно-исследовательскими центрами, включая обмен опытом и проведение совместных научных проектов и семинаров.