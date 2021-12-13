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В Москве прошла донорская акция по инициативе Лейлы Алиевой

В Москве прошла донорская акция по инициативе Лейлы Алиевой В Москве активисты Азербайджанского клуба ПГМУ им. Сеченова организовали ежегодную донорскую акцию "У Крови Нет Нации", сообщает российское бюро Report.
Здоровье
13 декабря 2021 г. 15:20
В Москве прошла донорская акция по инициативе Лейлы Алиевой

В Москве активисты Азербайджанского клуба ПГМУ им. Сеченова организовали ежегодную донорскую акцию "У крови нет нации", сообщает российское бюро Report.

Председатель азербайджанского клуба ПГМУ им. Сеченова Симара Мамедова отметила, что эта донорская акция проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой более 13 лет: "Сегодня в стенах центра крови ПГМУ им. Сеченова проходит ежегодная донорская акция. Студенты московских вузов приходят добровольно, безвозмездно сдают кровь. Участники донорской акции "У крови нет нации" творят добро, помогая нуждающимся в донорской крови людям. Благотворительность всегда по особенному ценится в Азербайджанском молодёжном объединении России".

Врач-трансфузиолог Татьяна Бугакова рассказала, что донорские акции в центре крови ПГМУ им. Сеченова проводятся на протяжении многих лет: "Это замечательная традиция, очень приятно, что ее поддерживают руководители нашего учреждения и Азербайджанское молодежное объединение России".

Донорская акция "У крови нет нации" продлится до 15 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada "Qanın milləti yoxdur" adlı aksiya keçirilib

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