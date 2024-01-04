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В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа На территории Молдовы менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1).
Здоровье
4 января 2024 г. 16:29
В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

На территории Молдовы менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

"С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 года на территории республики зарегистрировано десять вспышек H5N1 в непрофессиональных хозяйствах, еще 15 - у птиц в дикой природе. Были установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

В то же время Агентство объявляет о вспышке бешенства крупного рогатого скота, выявленной в Резинском районе Молдовы, и бешенства у дикой лисицы в Единецком районе.

"Трупы зараженных животных были уничтожены путем кремации… Принимаются меры по контролю и ликвидации вспышек заболевания", - подчеркнули в агентстве.

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Версия на английском языке Moldova documents over 20 outbreaks of bird flu

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