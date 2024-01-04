В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

На территории Молдовы менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1).

На территории Молдовы менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

"С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 года на территории республики зарегистрировано десять вспышек H5N1 в непрофессиональных хозяйствах, еще 15 - у птиц в дикой природе. Были установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

В то же время Агентство объявляет о вспышке бешенства крупного рогатого скота, выявленной в Резинском районе Молдовы, и бешенства у дикой лисицы в Единецком районе.

"Трупы зараженных животных были уничтожены путем кремации… Принимаются меры по контролю и ликвидации вспышек заболевания", - подчеркнули в агентстве.