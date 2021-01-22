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В мире зарегистрировано не более 30 случаев повторного заражения COVID-19

В мире зарегистрировано не более 30 случаев повторного заражения COVID-19 Не более трех десятков случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в мире.
Здоровье
22 января 2021 г. 20:11
В мире зарегистрировано не более 30 случаев повторного заражения COVID-19

Не более трех десятков случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Случаи повторных заболеваний COVID-19 - их в мире не более трех десятков. И один летальный исход приходится как раз на пациентку с онкогематологическим заболеванием старше 80-летнего возраста, которая на фоне этой терапии дважды перенесла COVID-19, который завершился, к сожалению, весьма печально", - сказал он.

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