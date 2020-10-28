В мире зафиксирован рекордный рост заражений коронавирусом

Рекордные 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлены в мире за последнюю неделю.

Рекордные 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлены в мире за последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за неделю в мире зафиксировано 2 884 604 новых случая заражения коронавирусом, скончались 39 712 пациентов с COVID-19. Число подтвержденных случаев выросло на 16% по сравнению с предыдущей неделей (12-18 октября), смертность - на 8%.

Согласно ВОЗ, наиболее высокий прирост заражений на прошлой неделе наблюдался в Европе (1 335 914 случаев), в Северной и Южной Америке (884 318).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 43 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались.