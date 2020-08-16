В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки, в мире выявили 294 237 новых заражений и 9 985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии. Больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека. Общее число заражений, таким образом, достигло 21 026 758, а число смертей - 755 786.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.