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В мире зафиксировали более 465,9 млн случаев заражения COVID-19

В мире зафиксировали более 465,9 млн случаев заражения COVID-19 Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 943 045.
Здоровье
18 марта 2022 г. 11:38
В мире зафиксировали более 465,9 млн случаев заражения COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 943 045.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 065 260 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 350 883 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 996 072.

Далее идет Индия с показателями 43 004 005 и 516 281 соответственно.

По количеству выявленных случаев на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 532 810 человек, 656 693 умерли.

Затем идет Франция, где выявлено 24 046 195 инфицированных и 141 757 умерших.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 781,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 979 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 052, во Франции - 2 148.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 466 milyona çatır

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