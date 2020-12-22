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В мире за сутки зарегистрировали более 524 тыс. случаев заражения COVID-19

В мире за сутки зарегистрировали более 524 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 76,25 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 524 тыс.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 23:04
В мире за сутки зарегистрировали более 524 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 76,25 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 524 тыс.

Согласно опубликованным во вторник данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 8,7 тыс., приблизившись к 1,7 млн.

По состоянию на 19:13 (бакинское время) 22 декабря в ВОЗ поступили сведения о 76 250 431 инфицированном и 1 699 230 умерших. Число заразившихся возросло на 524 065, умерших - на 8 775.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти половина всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (261 419), на втором месте - регион Европы (192 637), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 965).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 712 290. Далее следуют Индия (10 075 116), Бразилия (7 238 600), Россия (2 906 503), Франция (2 436 873), Великобритания (2 073 515), Италия (1 964 054), Испания (1 819 249), Аргентина (1 541 285), Германия (1 530 180), Колумбия (1 507 222) и Мексика (1 320 545).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusla bağlı son statistika

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