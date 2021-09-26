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В мире за сутки выявлено около полумиллиона случаев COVID-19

В мире за сутки выявлено около полумиллиона случаев COVID-19 Всего в мире зафиксировали 230 418 451 случай коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 483 898 заболевших COVID-19.
Здоровье
26 сентября 2021 г. 07:19
В мире за сутки выявлено около полумиллиона случаев COVID-19

Всего в мире зафиксировали 230 418 451 случай коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 483 898 заболевших COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 724 876.

В Соединенных Штатах самое большое количество коронавирусных инфекций и смертей в мире. Помимо США, сотни тысяч людей были инфицированы COVID-19 в Бразилии, Индии, Великобритании, России и других странах.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Son sutkada dünyada yüz minlərlə insanda koronavirus aşkarlanıb

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