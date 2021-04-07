О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире за сутки выявили более полумиллиона заразившихся коронавирусом

В мире за сутки выявили более полумиллиона заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 132,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 517 тыс
Здоровье
7 апреля 2021 г. 21:58
В мире за сутки выявили более полумиллиона заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 132,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 517 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,2 тыс., превысив 2,86 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 132 046 206 инфицированных и 2 867 242 умерших. Число заразившихся увеличилось на 517 585, погибших - на 9 264.

Более трети случаев инфицирования за минувшие сутки, приходится на Европу (173 078), на втором месте - Северная и Южная Америка (146 301), на третьем - Юго-Восточная Азия (128 462).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
ФотоЗакир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
7 апреля 2021 г. 17:36
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
7 апреля 2021 г. 17:11
Руководители религиозных конфессий посетили Агдам
ФотоРуководители религиозных конфессий посетили Агдам
7 апреля 2021 г. 17:00
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
7 апреля 2021 г. 14:50
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
7 апреля 2021 г. 13:52
В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
ФотоВ агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
7 апреля 2021 г. 13:48
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
7 апреля 2021 г. 10:11
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi