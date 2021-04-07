В мире за сутки выявили более полумиллиона заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 132,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 517 тыс

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 132,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 517 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,2 тыс., превысив 2,86 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 132 046 206 инфицированных и 2 867 242 умерших. Число заразившихся увеличилось на 517 585, погибших - на 9 264.

Более трети случаев инфицирования за минувшие сутки, приходится на Европу (173 078), на втором месте - Северная и Южная Америка (146 301), на третьем - Юго-Восточная Азия (128 462).