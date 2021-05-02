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В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19

В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс
Здоровье
2 мая 2021 г. 01:40
В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14,6 тыс., превысив 3,17 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 150 989 419 инфицированных и 3 173 576 умерших. Число заразившихся увеличилось на 870 405, летальных исходов - на 14 661.

Более 48 процентов случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (419 456), на втором месте - Северная и Южная Америка (219 805), на третьем - Европа (155 791).

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