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В мире за сутки выявили более 683 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире за сутки выявили более 683 тыс. случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 93,19 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 683 тыс.
Здоровье
17 января 2021 г. 23:15
В мире за сутки выявили более 683 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 93,19 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 683 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,, согласно опубликованным в воскресенье данным ВОЗ, количество летальных исходов возросло почти на 12,9 тыс., превысив 2,01 млн.

По состоянию на 17 января в ВОЗ поступили сведения о 93 194 922 инфицированных и 2 014 729 умерших. Число заразившихся увеличилось на 683 378, умерших - на 12 893.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти 60% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (406 967), на втором месте - регион Европы (181 073), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 862).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 23 344 423. Далее следуют Индия (10 557 985), Бразилия (8 393 492), Россия (3 568 209), Великобритания (3 357 365), Франция (2 846 971), Италия (2 368 733), Испания (2 211 967), Германия (2 033 518), Колумбия (1 870 179), Аргентина (1 783 047) и Мексика (1 609 735).

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada bir gündə 683 mindən çox insanda koronavirus aşkarlanıb

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