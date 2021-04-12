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В мире за сутки выявили более 675 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире за сутки выявили более 675 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 135,64 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 675 тыс
Здоровье
12 апреля 2021 г. 22:14
В мире за сутки выявили более 675 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 135,64 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 675 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,7 тыс., превысив 2,93 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 135 646 617 инфицированных и 2 930 732 умерших. Число заразившихся увеличилось на 675 707, погибших - на 11 746.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (234 785), на втором месте - Европа (181 865), на третьем - Юго-Восточная Азия (180 579).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 772 857. Далее следуют Индия (13 527 717), Бразилия (13 445 006), Франция (4 980 133), Россия (4 649 710), Великобритания (4 369 779), Турция (3 849 011), Италия (3 769 814), Испания (3 336 637), Германия (3 011 513), Польша (2 586 647) и Колумбия (2 518 715).

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