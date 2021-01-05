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В мире за сутки выявили более 583 тыс. случаев заражения COVID-19

В мире за сутки выявили более 583 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 83,91 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 583 тыс.
Здоровье
5 января 2021 г. 02:01
В мире за сутки выявили более 583 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 83,91 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 583 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно опубликованным в понедельник данным ВОЗ, количество летальных исходов возросло более чем на 7,9 тыc, приблизившись к 1,84 млн.

По состоянию на 4 января в ВОЗ поступили сведения о 83 910 386 инфицированных и 1 839 660 умерших. Число заразившихся увеличилось на 583 907, умерших - на 7 957.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 57% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (337 231), на втором месте - регион Европы (173 812), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 868).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 258 725. Далее следуют Индия (10 340 469), Бразилия (7 716 405), Россия (3 260 138), Великобритания (2 654 783), Франция (2 611 616), Италия (2 155 446), Испания (1 893 502), Германия (1 775 513), Колумбия (1 666 408), Аргентина (1 634 834) и Мексика (1 443 544).

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