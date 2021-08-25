В мире за неделю COVID-19 заразились более 4,5 млн человек

Более 4,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 68 тыс. умерли.

Более 4,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 68 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), с 16 по 22 августа в мире было выявлено 4 525 863 заразившихся, что более чем на 80 тыс. превышает показатели предшествующих семи дней (4 444 632). За минувшую неделю зафиксировано 68 339 случаев смерти, что более чем на 1,8 тыс. больше уровня предшествующей ей недели (66 506).

По состоянию на 22 августа всего в мире насчитывались 211 288 358 случаев инфицирования. С начала пандемии умерли 4 422 666 человек. В ВОЗ оценивают заболеваемость за неделю как "стабильную после почти двух месяцев роста".