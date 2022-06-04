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В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян

В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян Более 900 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян выявлены в 29 странах, в том числе 24 случая - в США.
Здоровье
4 июня 2022 г. 06:48
В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян

Более 900 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян выявлены в 29 странах, в том числе 24 случая - в США.

Как передает Report, об этом следует из данных медицинского регулятора CDC, опубликованных на его сайте.

Согласно размещенной интерактивной карте, демонстрирующей распространение болезни по миру исходя из информации из официальных открытых источников, в мире зафиксировано 909 случаев обезьяньей оспы. В лидерах по числу заражений Великобритания, где заболели 225 человек. Второе место занимает Испания со 186 случаями заражения. Замыкает тройку Португалия со 143 пациентами.

США с 24 случаями заболевания занимают восьмое место, впереди них - Канада, Германия, Франция и Нидерланды. Также в десятку вошли Италия и Бельгия.

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