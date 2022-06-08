В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более чем 700 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всем мире. Сообщения об этом заболевании поступили из 34 стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более чем 700 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всем мире. Сообщения об этом заболевании поступили из 34 стран.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ продолжает вести мониторинг сообщений о гепатите неизвестного происхождения у детей. Из 34 стран поступили сведения о более чем 700 вероятных случаях, и еще по 112 случаям ведется расследование", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, по меньшей мере 38 детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Гебрейесус подчеркнул, "пять вирусов, которые обычно вызывают гепатит, не были обнаружены ни в одном из этих случаев". "ВОЗ каждый год получает информации о необъяснимых случаях гепатита, однако несколько стран заявили, что уровни заболеваемости, которые они наблюдают, превосходят ожидавшиеся", - резюмировал гендиректор.