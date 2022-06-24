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В мире выявили более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

В мире выявили более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян Более 3,2 тыс подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выявлено в 48 странах мира с начала 2022 года.
Здоровье
24 июня 2022 г. 07:30
В мире выявили более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

Более 3,2 тыс подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выявлено в 48 странах мира с начала 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выступил на заседании собравшегося в Женеве комитета ВОЗ, которому предстоит определить, является ли нынешняя вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Всего шесть недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев оспы обезьян среди людей, которые не совершали поездок за пределы Великобритании. С тех пор в ВОЗ поступили сообщения из 48 стран, включая Нигерию, о более чем 3,2 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян и об одной смерти", - сказал гендиректор организации.

По его словам, масштабы передачи вируса от человека к человеку, "скорее всего, недооценены". Гебрейесус напомнил, что с начала нынешнего года из Африки пришли сообщения о почти 1,5 тыс неподтвержденных случаев заражения оспой обезьян и о примерно 70 смертях. В основном речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК).

Гебрейесус призвал страны - члены ВОЗ делиться информацией об обнаруженных случаях заболевания. По его словам, нужно не только вести работу по выявлению заразившихся, но и отслеживать контакты, которые заболевшие люди могли иметь со здоровыми. Кроме того, необходимы лабораторные исследования, проведение секвенирования вируса, а также меры по предотвращению распространения инфекции, подчеркнул глава ВОЗ.

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