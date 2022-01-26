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В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 Более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а летальных исход
Здоровье
26 января 2022 г. 05:48
В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а летальных исходов - на 1%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в ночь на среду в Женеве ВОЗ.

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 17 по 23 января зафиксирован "пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей": поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (10-16 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье - на 39%, Юго-Восточной Азии (на 36%) и Европе - на 13%, тогда как в Африке и Америке заболеваемость снизилась соответственно на 31% и 10%. В Европе число заразившихся за неделю превысило 10 млн, и на нее приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире. Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии - на 44% и Восточном Средиземноморье - на 15%. В то же время в Африке, Западно-Тихоокеанском регионе и Европе она уменьшилась соответственно на 14%, 12% и 5%. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (4 215 852). Далее следуют Франция (2 443 821), Индия (2 115 100), Италия (1 231 741) и Бразилия (824 279).

По данным ВОЗ на 25 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших. За прошедшие сутки поступили сообщения о 2 158 785 случаях заражения и 6 189 летальных исходах.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa həftəlik yoluxmada antirekord qeydə alınıb

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