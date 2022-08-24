О нас

В мире стремительно распространяется новый вирус

В мире стремительно распространяется новый вирус В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция, которую обнаружили еще в мае, но теперь она распространилась на два других штата.
Здоровье
24 августа 2022 г. 01:52
В мире стремительно распространяется новый вирус

В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция, которую обнаружили еще в мае, но теперь она распространилась на два других штата.

Как передает Report со ссылкой на Lancet Respiratory Medicine, ученые пытаются определить, что это за вирус и его уже успели прозвать томатным гриппом. Причиной для такого названия стали болезненные красные волдыри, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте. Заболеть можно даже через прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

"Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается безопасной для жизни. Через ужасный опыт пандемии COVID-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", - говорится в статье.

Новый вирус очень похож на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге, которые распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada daha bir təhlükəli virus sürətlə yayılır

Экслюзивные новости

Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi