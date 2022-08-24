В мире стремительно распространяется новый вирус

В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция, которую обнаружили еще в мае, но теперь она распространилась на два других штата.
Как передает Report со ссылкой на
"Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается безопасной для жизни. Через ужасный опыт пандемии COVID-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", - говорится в статье.
Новый вирус очень похож на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге, которые распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами.