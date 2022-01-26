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В мире сделано более 10 млрд прививок от коронавируса

В мире сделано более 10 млрд прививок от коронавируса Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 10 млрд.
Здоровье
26 января 2022 г. 20:43
В мире сделано более 10 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, больше половины из них приходятся на три страны - Китай (2,98 млрд), Индию (1,67 млрд) и США (0,54 млрд).

На данный момент жителям планеты ввели 10,003 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от коронавируса и сделанных прививок. При этом в ряде государств идет процесс ревакцинации.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa qarşı 10 milyarddan artıq peyvənd vurulub

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