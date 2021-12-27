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В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса

В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 9 млрд. Более половины из них (4,67 млрд) приходится на три страны - Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).
Здоровье
27 декабря 2021 г. 22:45
В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 9 млрд. Более половины из них (4,67 млрд) приходится на три страны - Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 9,002 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже активно идет процесс ревакцинации граждан.

При этом темпы вакцинации в мире ускорились: предыдущий миллиард прививок был введен за 30 дней, а для достижения этого миллиарда потребовалось 24 дня.

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Версия на азербайджанском языке Dünya üzrə koronavirus əleyhinə 9 milyard dozadan çox peyvənd vurulub

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