​В мире появились случаи заражения детей новым вирусом

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Выявлены случаи заражения детей новым вирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому заключению пришли в результате исследований в Австралии.

В ходе расследований выяснилось, что относящийся к семейству пикорнавирусов вирус Пареко приводит к задержке развития и повреждениям мозга у детей.

Исследования более 100 детей, проведенные в стране Австрало-азиатским обществом по инфекционным болезням (ASID), показали, что у большинства детей с вирусом Пареко, попавшим в больницу в 2013-2014 гг., через год выявляются аномалии развития.

Председатель ASID Шерил Джонс заявила, что это новая разновидность вируса, о котором пока имеется мало информации: "Результаты наших исследований показывают, что ситуация не совсем благоприятная. У зараженных вирусом детей наблюдаются аномалии развития, неврологические нарушения и повреждения мозга. Пока нет прививок и методов лечения данного вируса".