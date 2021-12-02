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В мире от COVID-19 скончались свыше 5,2 млн человек

В мире от COVID-19 скончались свыше 5,2 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 263 531 909.
Здоровье
2 декабря 2021 г. 10:40
В мире от COVID-19 скончались свыше 5,2 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 263 531 909.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 224 178 человек.

США, Индия и Бразилия по-прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где показатели составляют соответственно 48 692 492 и 782 100.

Далее идет Индия, где количество подтвержденных случаев заражения достигло 34 606 541. Число умерших выросло до 469 724 человек.

На третьем месте находится Бразилия с показателями 22 105 872 и 614 964 соответственно.

Число введенных доз вакцин от COVID-19 во всем мире превысило 8 млрд.

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