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В мире около 600 млн человек заразились коронавирусом

В мире около 600 млн человек заразились коронавирусом Число зараженных коронавирусом в мире достигло 593 104 840 человек.
Здоровье
12 августа 2022 г. 08:48
В мире около 600 млн человек заразились коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 593 104 840 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заражений отдельных стран.

Так, число умерших от коронавируса в мире достигло 6 448 316 человек, а число выздоровевших - 565 011 164.

Больше всего случаев заражения от COVID-19 в мире зарегистрировано в США. За весь период пандемии в Соединенных Штатах опасный вирус был выявлен у 94 387 418 человек, а 1 060 918 человека скончались. Далее в списке идут Индия (44 220 444), Бразилия (34 124 579), Франция (34 169 281), Германия (31 439 645), Великобритания (23 420 862).

После США больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Бразилии - 681 006 человек. Далее в списке идут Индия (526 879), Россия (382 954), Мексика (328 525), Перу (214 788) и другие страны.

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала 11 февраля 2020 года инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı altı yüz milyon nəfərə çatır

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