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В мире обнаружен новый вариант коронавируса

В мире обнаружен новый вариант коронавируса Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название "дельтак
Здоровье
8 января 2022 г. 23:18
В мире обнаружен новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название "дельтакрон",

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. "Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - сказал вирусолог.

По словам Кострикиса, у омикрон-штамма 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у обычных жителей. "Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать, что существует взаимосвязь между "дельтакроном" и случаями госпитализации", - заметил вирусолог.

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