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В мире коронавирусом заразились почти 500 млн. человек

В мире коронавирусом заразились почти 500 млн. человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 498 млн 154 тыс. 313.
Здоровье
10 апреля 2022 г. 17:35
В мире коронавирусом заразились почти 500 млн. человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 498 млн 154 тыс. 313.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 399 тыс. 474 и 985 тыс. 482.

Индия - 43 млн 34 тыс. 217 и 521 тыс. 656.

Бразилия - 30 млн 146 тыс. 769 и 661 тыс. 475.

Франция - 27 млн 29 тыс. 180 и 144 тыс. 280.

Великобритания - 21 млн 716 тыс. 180 и 170 тыс. 367.

Германия - 22 млн 629 тыс. 378 и 131 тыс. 679.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma halları 500 milyona yaxınlaşır

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