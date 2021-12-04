В мире коронавирусом заразились почти 265 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на сегодняшний день выросло до 264 млн 833 тыс. 984.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на сегодняшний день выросло до 264 млн 833 тыс. 984.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заболеваемости вирусом в отдельных странах.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 254 тыс. 610 человек.

В США выявлено 49 млн 735 тыс. 054 случаев COVID-19, умерли 806 570 пациентов.

В Индии количество подтвержденных COVID-19 достигло 34 млн 615 тыс. 757, скончались 470 115 человек.

В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 22 млн 118 тыс. 782 заболевших и 615 225 случаев летального исхода.

Следующими в списке идут Россия, Турция, Франция, Иран, Германия, Аргентина, Испания, Италия и другие страны.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.