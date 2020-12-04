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В мире из-за коронавируса умерли более 75 тыс. человек за неделю

В мире из-за коронавируса умерли более 75 тыс. человек за неделю Число летальных исходов из-за коронавируса в мире за последние семь дней обновило максимум - впервые с начала пандемии на планете умерли более 75 тыс. заболевших.
Здоровье
4 декабря 2020 г. 19:46
В мире из-за коронавируса умерли более 75 тыс. человек за неделю

Число летальных исходов из-за коронавируса в мире за последние семь дней обновило максимум - впервые с начала пандемии на планете умерли более 75 тыс. заболевших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, показатель летальности новой инфекции при этом остался на минимальном уровне - 2,3%.

За семь дней в мире выявили более 4,26 млн заразившихся против 4,1 млн неделей ранее, примерно столько же случаев заражения подтвердили за весь июнь. В относительном выражении прирост остался на уровне прошлой недели - 7%.

Число активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, продолжает расти - их уже около 18,5 млн из 65,3 млн инфицированных (это 0,8% населения планеты). При этом доля болеющих в данный момент впервые за долгое время снизилась - с 29% до 28%. Следует учитывать, что эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Выздоровели за семь дней около 2,9 млн человек - столько же, сколько в первую неделю ноября, когда был зафиксирован максимум с начала пандемии. Доля вылечившихся осталась на уровне 64%.

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