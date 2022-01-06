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В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 297 млн 848 тыс. 954.
Здоровье
6 января 2022 г. 11:39
В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 297 млн 848 тыс. 954.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 млн 465 тыс. 472 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявлен 57 млн 761 тыс. 881 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 832 тыс. 148.

Далее идет Индия с показателями 35 млн 108 тыс. 852 и 482 тыс. 876.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия. По состоянию на утро четверга университет Хопкинса данные по стране не обновил.

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