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В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 414 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 414 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 413 480 802.
Здоровье
15 февраля 2022 г. 10:15
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 414 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 413 480 802.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от коронавируса скончались 5 826 378 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 919 052 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 922 473.

Далее идет Индия с показателями 42 692 943 и 509 358 соответственно.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 552 267 человек, из них скончался 639 151.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 749,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 832 человека, в Индии - 363, в Бразилии - 2 972.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 414 milyona yaxınlaşır

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