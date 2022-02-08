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В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 400 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 400 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 397 420 510.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 10:41
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 400 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 397 420 510.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 751 048 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 852 768 инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составило 905 543.

Далее идет Индия с показателями 42 339 611 и 504 062.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 616 014 человек, из них скончались 632 946.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 740,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 780 человек, Индии – 360, Бразилии – 2 943.

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 397 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 400 milyona çatır

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