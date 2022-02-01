В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 380 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 378 308 247.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 378 308 247.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире cкончались 5 673 662 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 941 682 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 886682.

Далее идет Индия с показателями 41 469 499 и 496 242 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 463 530 человек, из них скончались 627 589.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 730,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 724 человека, в Индии - 354, в Бразилии - 2 919.