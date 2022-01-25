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В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 355 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 355 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 354 788 076.
Здоровье
25 января 2022 г. 10:35
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 355 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 354 788 076.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончался 5 604 501 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место занимают США, где выявлено 71 709 180 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 868 512.

Далее идет Индия с показателями 39 578 547 и 489 937 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 142 032 человека, из них скончались 623 636.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 355 milyona yaxınlaşır

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