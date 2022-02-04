В мире число заразившихся коронавирусом превысило 388 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 388 066 090.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 388 066 090.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 712 458 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 962 005 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 896 583.

Далее идет Индия с показателями 41 952 712 и 500 055.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 107 894 человека, из них скончались 630 301.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 735,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 756 человек, Индии - 357, Бразилии - 2 931.