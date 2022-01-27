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В мире число заразившихся коронавирусом превысило 362 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 362 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 362 467 496.
Здоровье
27 января 2022 г. 10:41
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 362 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 362 467 496.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 626 855 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где выявлено 72 910 136 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 876 065.

Далее идет Индия с показателями 40 371 500 и 491 700 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 560 093 человека, из них скончались 624 717.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 724,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 690 человек, в Индии - 351, в Бразилии - 2 906.

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