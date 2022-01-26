О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 358 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 358 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 358 287 267.
Здоровье
26 января 2022 г. 10:38
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 358 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 358 287 267.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 614 675 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место занимают США, где выявлено 72 171 208 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 871 937.

Далее идет Индия с показателями 39 799 202 и 490 462 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 342 322 человека, из них скончались 624 129.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global coronavirus tally tops 358M
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 358 milyonu ötüb

Другие новости из категории

В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
26 января 2022 г. 05:48
Врач-инфекционист: Хотя число инфицированных растет, показатель госпитализации стабильный
Врач-инфекционист: Хотя число инфицированных растет, показатель госпитализации стабильный
25 января 2022 г. 19:56
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 31 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 31 тыс. человек
25 января 2022 г. 17:40
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против омикрона
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "омикрона"
25 января 2022 г. 16:26
Внесена ясность в вопрос о сроке карантина для инфицированных COVID-19
Внесена ясность в вопрос о сроке карантина для инфицированных COVID-19
25 января 2022 г. 10:37
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 355 млн человек
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 355 млн человек
25 января 2022 г. 10:35
Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная
Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная
25 января 2022 г. 10:20
Названы самые опасные осложнения коронавируса
Названы самые опасные осложнения коронавируса
25 января 2022 г. 07:53
Ученые назвали защищающие от коронавируса алкогольные напитки
Ученые назвали защищающие от коронавируса алкогольные напитки
24 января 2022 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi