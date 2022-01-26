В мире число заразившихся коронавирусом превысило 358 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 358 287 267.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 358 287 267.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 614 675 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место занимают США, где выявлено 72 171 208 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 871 937.

Далее идет Индия с показателями 39 799 202 и 490 462 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 342 322 человека, из них скончались 624 129.