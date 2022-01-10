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В мире число заразившихся коронавирусом превысило 307 млн человек

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 307 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 307 141 630.
Здоровье
10 января 2022 г. 11:08
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 307 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 307 141 630.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 488 597 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте США, где выявлен 60 072 321 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 837 594.

Далее идет Индия с показателями 35 707 727 и 483 936 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 22 529 183 человека, из них скончался 620 251.

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Версия на английском языке Global COVID-19 cases surpass 307,000,000
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 307 milyonu keçib

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