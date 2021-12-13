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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 270 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 270 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 270 162 556.
Здоровье
13 декабря 2021 г. 11:03
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 270 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 270 162 556.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 306 114 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 921 405 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 797 346.

Далее числу заразившихся занимает Индия c показателями 34 697 860 и 475 636 соответственно.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших, из них умер 616 941 человек.

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