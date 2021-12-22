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В мире число заразившихся COVID-19 составило 276,2 млн человек

В мире число заразившихся COVID-19 составило 276,2 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 276 243 089.
Здоровье
22 декабря 2021 г. 10:47
В мире число заразившихся COVID-19 составило 276,2 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 276 243 089.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от коронавируса составило 5 369 175 человек.

США, Индия и Бразилия по-прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 272 854 заразившихся. Число летальных исходов составило 810 045.

Далее идет Индия с показателем соответственно 34 758 481 и 478 325.

На третьем месте находится Бразилия, где число заразившихся составило 22 219 477 человек, из них умерли 617 948.

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