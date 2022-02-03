В мире число заразившихся COVID-19 приблизилось к 385 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 384 701 043.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире скончались 5 699 993 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 680 487 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 894 316.
Далее идет Индия с показателями 41 645 128 и 498 053.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 820 745 человек, из них скончались 629 301.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 733,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 747 человек, Индии - 356, Бразилии - 2 927.