В мире число заразившихся COVID-19 приблизилось к 385 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 384 701 043.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 384 701 043.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 699 993 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 680 487 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 894 316.

Далее идет Индия с показателями 41 645 128 и 498 053.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 820 745 человек, из них скончались 629 301.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 733,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 747 человек, Индии - 356, Бразилии - 2 927.