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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 410 млн человек

В мире число заразившихся COVID-19 превысило 410 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 410 242 868.
Здоровье
13 февраля 2022 г. 12:06
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 410 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 410 242 868.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 810 840 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 707 349 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 919 255.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 631 421, а число умерших от последствий заражения вирусом - 508 655.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 434 286 человек, из них скончались 638 346.

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 410 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada 410 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub

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