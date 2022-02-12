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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 408 млн человек

В мире число заразившихся COVID-19 превысило 408 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 442 142.
Здоровье
12 февраля 2022 г. 10:25
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 408 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 442 142.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения коронавирусом скончались 5,8 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77,6 млн инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 918,5 тыс.

Далее идет Индия с показателями 42,5 млн и 507,9 тыс. человек соответственно.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27,3 млн человек, из них скончались 637,5 тыс.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 746,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 819 человек, Индии - 362, Бразилии - 2 964.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxma sayı 408 milyonu ötüb

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